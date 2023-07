TRANSUMANZA, IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI INAUGURA “IL VILLAGGIO DEL PASTORE” ALL’EMICICLO

Il ministro degli esteri Antonio Tajani accompagnato dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo sospiri, il vicepresidente Roberto Santangelo, il consigliere Simone Angelosante e la consigliera Sara Marcozzi, ha tagliato il nastro del “Villaggio del Pastore” davanti l’Emiciclo dell’Aquila. All’inaugurazione ha fatto seguito una visita del ministro e della delegazione consiliare ai padiglioni presenti dove hanno potuto apprezzare le eccellenze locali e degustazioni di formaggi del territorio. A seguire Il vicepresidente del Consiglio Santangelo ha preso parte al convegno itinerante “La Transumanza, cultura, tradizioni e opportunità” che si è tenuto al centro della Villa Comunale dell’Aquila. Presenti Nunzio Marcelli, imprenditore, Giampaolo Tardella, direttore Consorzio IGP Agnello del Centro Italia, Marcello Sansone, docente di marketing territoriale e Sergio Iacoboni, saggista. L’incontro si è incentrato sui problemi legati alla diminuzione della popolazione ovina, il rilancio territoriale e la mancanza di statup regionali impegnate nella filiera ovina. Inoltre è stata discussa la volontà, in un connubio tra politica regionale e le realtà locali e pastorali, di sostenere il riconoscimento, da parte dell’Unesco, della Transumanza quale patrimonio materiale, dopo essere stata riconosciuta patrimonio intangibile nel 2019.

IL VILLAGGIO

Presenti tra i tanti stand esposizioni di filati, formaggi, quadri raffiguranti situazione agro-pastorali, cooperativa altopiano di Navelli, di gioielli e un padiglione dedicato alla vendita di arrosticini. Domani si replica dalle 10.30 con l’apertura del Villaggio del Pastore seguita, alle 11.00 dall’incontro “La lana, da rifiuto a risorsa: quali strategie” con Rosetta Germano, Associazione “Pecunia” che opera nel Parco del Gran Sasso Monti della Laga, Valeria Gallese, AquiLANA e Benedetta Morruci, La Mantera. I laboratori per la lavorazione della lana saranno, invece, aperti da mezzogiorno quando Valeria Befani prenderà in mano il bandolo della matassa per filatura e tessitura a mano. L’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti. Alle 16.00, ci sarà la presentazione del libro “I Pastori” mentre alle ore 18.00 tavola rotonda “La pastorizia è simbolo, storie di chi ha scelto di rappresentarla”, introdotta da Valerio Dell’Olio, presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di Avezzano e Marsica, con Gianfranco Marsibilio, presidente dell’ Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, il maestro orafo Giuliano Montaldi e i rappresentanti degli Arago Design. A chiusura della due gironi di mostra mercato, alle 22.00, il concerto del cantante Angelo Branduardi nello spazio antistante il Palazzo dell’Emiciclo. L’artista proporrà il suo repertorio folk e cantautorale, testimone in musica del vissuto umano.