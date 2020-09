TRASACCO, COPPIA DI ANZIANI DERUBATA IN CASA DA DUE GIOVANI DONNE

Entrano in casa e li derubano. La brutta vicenda ha visto come sfortunati protagonisti due anziani di Trasacco.

La coppia di anziani stava pranzando, quando due giovani donne hanno suonato alla loro porta, una di loro, come già accaduto in episodi simili, ha intrattenuto l’anziana mentre l’altra è riuscita ad entrare in casa da una finestra e rubare.

La notizia è subito finita sui social dove il figlio dei due anziani ha invitato i concittadini a stare attenti.

Il modus operandi delle due delinquenti è lo stesso che qualche mese fa era stato tentato anche a Celano, dove però l’anziana presa di mira ha reagito mettendo in fuga le due ladre che erano attese da un complice in auto nelle vicinanze.