TRATTA FERROVIARIA ROMA – AVEZZANO, CORSE SOPPRESSE DISAGI PER I PENDOLARI INFEROCITI DALL’ENNESIMA SOPPRESSIONE DI UN TRENO

Non c’è pace per i pendolari della tratta ferroviaria Roma Avezzano, che da moltissimi anni sono costretti a subire continui disservizi causati non solo da una linea ferroviaria vecchia ed obsoleta, ma anche da decisioni di RFI come quella della soppressione del 06.24 in partenza da Avezzano e diretto a Roma (che era stato tolto con la scusa dei lavori sulla linea). Fino a oggi, questo era stato sostituito da un autobus, che ha di fatto offerto ai tanti pendolari, tra lavoratori e studenti, un’alternativa. Oggi però, arriva, dopo la segnalazione di un’utente, una notizia che è stata una vera e propria doccia fredda per queste persone, infatti sembrerebbe che da lunedì il treno delle 06.24 in partenza da Avezzano e diretto a Roma verrà soppresso ancora per altri giorni, e non si sa nemmeno se verrà riattivato.

Tutto questo crea un disagio enorme a chi come si diceva, deve utilizzare questo treno per andare a lavoro. Ricordiamo che sono anche iniziate le scuole e tutto ciò crea disagio anche a studenti e professori pendolari.

Un fatto gravissimo, non il primo, che riguarda questa linea ferroviaria, che addirittura doveva essere ammodernata con una linea più efficiente e veloce, ma che nel concreto sembra essere sempre più disagiata e penalizzante per i fruitori soprattutto marsicani ma non solo.