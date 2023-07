TRE DIPLOMI PER UN’ALUNNA ROTILA DENISA DEL LICEO B. CROCE

L’ alunna Rotila Denisa della classe 5L Esabac del Liceo Benedetto Croce ottiene tre diplomi con il massimo dei voti. Oltre al diploma italiano, consegue quello francese e quello americano. L’ alunna era iscritta infatti al percorso Esabac del Liceo Croce che permette alla fine dei cinque anni di corso di ottenere,tramite un esame specifico di storia e letteratura francese il diploma francese. La referente del progetto è la prof.ssa Castellani Gisele di Lingua e Letteratura Francese affiancata dalla docente di Storia Francese,prof.ssa Rosanna Cofini.

Come l’alunna stessa dichiara”Cinque anni fa non avrei mai pensato di arrivare ad un traguardo simile in termini di carriera scolastica. Il tutto è iniziato quando la mia passione per le lingue mi ha spinta a scegliiere l’indirizzo EsaBac del mio liceo, un’opportunità unica grazie alla quale avrei conseguito un doppio diploma in lingua francese. Mai avrei pensato di poter avere l’occasione di prendere parte anche al progetto della Mater Academy, che a sua volta mi avrebbe portato ad ottenere un diploma americano; quando la prof.ssa Gigli ci ha presentato il programma al primo anno ne sono rimasta immediatamente colpita. Spinta dalla curiosità ma anche dalla voglia di scoprire ed imparare, ho colto al volo questa possibilità. Ovviamente devo riconoscere che non sempre è stato facile conciliare il tutto, ci sono stati degli alti e bassi, dei momenti in cui non sono stata sicura di poter raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissata. Alla fine però, grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuta in tutto, ho sempre trovato la forza ed il coraggio per andare avanti e, ad oggi, sono davvero contenta e soddisfatta del mio impegno e dei risultati ottenuti. Vorrei ringraziare il dirigente Attilio D’Onofrio, tutti i miei docenti e soprattutto i miei compagni che, durante questi anni, sono diventati per me una seconda famiglia”.