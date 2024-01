TRE GIORNATE DA RECORD PER LA SETTIMANA DEL LICEO CROCE #SCENEDAUNPATRIMONIO

Impresa ciclopica quella del Liceo statale Benedetto Croce, che nelle tre giornate di formazione della Settimana #scenedaunpatrimonio ha visto più di 800 alunni visitare paesi e paesaggi della Marsica. Un’attività che rientra nella “Settimana del Liceo Croce”, iniziativa che permette all’intera comunità scolastica un’ampia formazione, grazie alla co-progettazione di finalità educative e formative, anche con enti locali e territoriali. L’apertura al territorio agevola infatti, le relazioni tra pari, ma ugualmente quelle con enti, famiglie e altre scuole e contribuisce alla consapevolezza che la scuola è luogo aperto, è laboratorio, è spazio per crescere per tutti i talenti, anche grazie all’interdisciplinarietà.

Fondamentale è la collaborazione, da un lato con gli amministratori e le istituzioni locali, le associazioni culturali presenti sul territorio e dall’altro anche con artisti e fotografi appassionati, storici e sociologi, antropologi e storici.

La finalità dell’attività è prevalentemente formativa, ma anche trasversalmente politica, sociale e affettiva al tempo stesso, perché tesa a stimolare e attivare dinamiche di cittadinanza e identità culturale e territoriale.

Nelle prime tre giornate di formazione che si sono tenute nei giorni di lunedi 15, martedì 16 e mercoledì 17, gli alunni dei tre indirizzi, liceo delle scienze umane, liceo economico sociale e liceo linguistico hanno avuto modo di visitare le bellezze dell’Avezzano storica, in particolare per i ragazzi delle classi seconde, e dell’intera Marsica per i ragazzi del triennio.

Le classi seconde hanno potuto visitare e conoscere Avezzano, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione , il palazzo municipale, nel quale c’è stato un incontro con le istituzioni, hanno svolto un’attività laboratoriale sul Palazzo Torlonia gestita dal Dott. Mancinelli e dalla Dott.ssa Rantucci, in seguito hanno raggiunto la restaurata Piazza San Bartolomeo con una lezione all’aperto sulla Avezzano Storica, tenuta dal Dott. Marino, e poi ancora si sono recati alla famosa Piazza Risorgimento e hanno potuto osservare la Casa Palazzi, la sola abitazione rimasta dopo il sisma del 1915, infine hanno avuto il privilegio di entrare al Palazzo di Giustizia grazie alla preziosa collaborazione con le docenti avv. Buonavolontà, avv. Braghini e avv. D’Angelo.

Le classi , grazie alla collaborazione con il FAI delegazione della Marsica, hanno visitato il sito archeologico di Alba Fucens , Collelongo, dove hanno avuto la possibilità di conoscere le tradizioni legate al culto di Sant’Antonio grazie alla Guida Ambientale Flavia Ranalli, all’Antropologa Omerina Ranalli e all’Archeologo Giampiero Cianfarani, Ortucchio, con il suo Castello e il santuario dedicato a Sant’Orante e Trasacco con la Basilica dei Santi Cesidio e Rufino.

Le classi quarte hanno visitato l’Aia dei Musei ad Avezzano, polo espositivo museale sulla storia del prosciugamento del Lago del Fucino, grazie alla collaborazione delle Dott.sse De Santis e Saragosa, e infine i Cunicoli di Claudio grazie alla Dott.ssa Ceccaroni della Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali e alla prof.ssa Giovanna Visci-.

Le classi quinte hanno visitato i Murales e la Torre delle Stelle di Aielli grazie alla collaborazione del prof Di Pietro e all’amministrazione comunale; Celano, in particolare il Borgo Medievale, il Castello, La Chiesa di San Giovanni Battista, e nella Sala Conferenze dell’Auditorium, hanno potuto incontrare il Sindaco Settimio Santilli, la stilista Giovanna della Rocca e la prof.ssa Gigliola Ciaccia, vicepreside in quiescenza del Liceo, per una rievocazione dell’Anno Federiciano; infine Pescina, in particolare la Basilica di Santa Maria delle Grazie, la Chiesa di Sant’Antonio, il famoso Teatro San Francesco, guidati dalla prof.ssa Giovanna Cipolla e dalla dott.ssa Virginia Di Mascio, Casa Museo Mazzarino grazie alla collaborazione del dott. Franco Francesco Zazzara, la Casa Museo Silone, grazie alle ragazze del servizio civile del comune di Pescina Alexa Migliori e Annalisa Costantini, inoltre hanno potuto visionare il docufilm “Il Giovane Silone”, dedicato alla figura del noto scrittore.

Un grande lavoro di squadra è alla base di un grande successo come quello ottenuto in queste tre giornate di formazione sul territorio.

Grazie alla Regione Abruzzo che ha riconosciuto il grande impegno profuso, alle Amministrazioni comunali di Avezzano , Celano, Pescina, Aielli, Ortucchio, Trasacco e Collelongo, nelle persone dei loro egregi e gentili Sindaci, che ci hanno accolto. Grazie al Presidente del Palazzo di Giustizia di Avezzano, che ci ha aperto le porte del Tribunale.

Grazie alla dottoressa E. Ceccaroni e alla Soprintendenza delle Belle Arti di AQ e TE, alla dottoressa De Santis dell’Aia dei Musei di Avezzano. Grazie ad Antonio Fini del FAI Delegazione della Marsica per averci accompagnato in alcune escursioni e scoperte.

Grazie al dirigente scolastico Attilio D’Onofrio, allo staff di presidenza, prof.sse Ciccarelli, Gallese R., Maddalena, a tutti i docenti, al DSGA dott. Leone, a tutto il personale ATA per l’immenso lavoro svolto!

La settimana del Liceo Croce #scenedaunpatrimonio non finisce qui, Giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 gennaio gli studenti del Liceo Croce saranno impegnati nei laboratori creati per valorizzare quanto visto e appreso durante le tre intense mattinate di formazione sul territorio.

Graditi ospiti saranno gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di tutto il territorio circostante.

