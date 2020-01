TURISTA CON LA FEBBRE SU UNA NAVE A CIVITAVECCHIA, DONNA MESSA IN OSSERVAZIONE PASSEGGERI BLOCCATI SULLA NAVE A SCOPO PRECAUZIONALE

Due turisti, moglie e marito, cinesi di Hong Kong, sono in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia.

Come riportato dal sito dell’Ansa, solo la donna avrebbe febbre, presentando “lievi sintomi influenzali”. Il marito non ha manifestato sintomi ma è stato isolato per precauzione

La situazione sulla nave è comunque sotto controllo.