ULTIM’ORA. IN LOMBARDIA OGGI 2500 CASI DI CORONAVIRUS IN PIU’

Lo ha dichiarato il Presidente della Lombardia Attilio Fontana che si è mostrato molto preoccupato per l’aumento dei casi positivi al Coronavirus nella regione Lombardia . «Il numero dei contagiati è aumentato troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi», ha affermato nel punto stampa quotidiano in Regione. «Siamo sui 2.500 casi in più». Il lavoro di analisi sui dati non è ancora stato concluso, e non è ancora stata fornita una mappatura che individui le province più colpite. Ulteriori dettagli saranno forniti nella consueta conferenza stampa delle 17:30.