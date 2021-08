Un Jolly offensivo per Giannini: Pucetta, ecco Giordano Giordani!

L’ASD Pucetta Calcio è lieta di annunciare Giordano Giordani come nuovo giocatore gialloblù. Giordani, classe ’97, nasce calcisticamente a Capistrello dove vi riapproda dopo aver vestito anche le casacche di Villa San Sebastiano, Tagliacozzo e Paterno. Il suo ruolo è sulla trequarti, ma a seconda delle esigenze può adattarsi tranquillamente a fare la mezza punta, l’esterno o anche la mezzala.

“Perché il Pucetta? Perché quando ho parlato con il direttore generale Petitta, mi ha prospettato un progetto che mi ha conquistato e che ho reputato adatto a me.” E’ molto contento Giordani, che spiega anche cosa cercava dalla nuova squadra prima di firmare in gialloblù. “Apprezzo molto come è gestita la società e mi sembra un ambiente sano dove fare calcio. Personalmente poi, siccome lavoro, mi ero ripromesso di non ritrovarmi in situazioni complicate, ma volevo essenzialmente la serenità, cosa che ho ritrovato qui. Anche perché conosco molti compagni con i quali ci ho anche giocato assieme negli anni scorsi, per cui non vedo l’ora di cominciare.” Domani inizia la preparazione e Giordani è pronto ad allenarsi. “Ho tanta voglia di ricominciare e di rimettermi in gioco. Con il mister ci ho parlato tempo, ma non siamo entrati nei dettagli del ruolo. Anche perché io sono a disposizione a ricoprire tutti in quelli in cui mi sento a mio agio.”