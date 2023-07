UNA DELIZIOSA ESPERIENZA DI PIZZA PRESSO LA PIZZERIA ” INCONTRO ” A POGGIO MOIANO ( RI )

Ho avuto il piacere di visitare La Pizzeria “ INCONTRO “ A POGGIO MOIANO IN VIA UMBERO I N° 42 di recente e sono rimasto completamente soddisfatto dell’esperienza culinaria che ho avuto. La mia visita a questa pizzeria è stata semplicemente fantastica e mi sento entusiasta di condividere la mia recensione positiva.

L’atmosfera all’interno della pizzeria era accogliente e familiare. L’arredamento tradizionale e l’illuminazione calda creavano un’atmosfera confortevole, perfetta per godersi una serata in compagnia di amici o familiari. Il personale era estremamente cortese e attento alle nostre esigenze, rendendo l’intero servizio un vero piacere. Ester, Ilaria e il Sig.re Piero Angeloni, persone fantastiche ed eccezionali

Ma veniamo alla pizza: devo dire che le pizze che ho provato alla PIZZERIA “ INCONTRO “sono state le migliori che abbia mai assaggiato. L’impasto era sottile e croccante, proprio come piace a me, con un sapore autentico che mi ha fatto venire in mente le pizze tradizionali italiane. Gli ingredienti erano freschi e di alta qualità, e si poteva davvero gustare la passione e l’impegno che il pizzaiolo metteva nel preparare ogni pizza. Dalla classica margherita a variazioni più creative come la pizza con prosciutto crudo e rucola, ogni boccone era una vera esplosione di sapori.

Inoltre, La Pizzeria “ INCOONTRO “ offre una vasta selezione di altre specialità italiane. Ho avuto l’opportunità di assaggiare La “BOSCAIOLA “ E LA “ CICORIA E SALSICCE”, entrambe deliziose e preparate con ingredienti freschi e genuini. Questo dimostra l’attenzione per i dettagli e la qualità che caratterizzano questo ristorante.

Il rapporto qualità-prezzo è super eccellente. La Pizzeria “ INCONTRO “ offre porzioni abbondanti a prezzi ragionevoli, senza sacrificare la qualità. È difficile trovare un posto così autentico e gustoso a un prezzo così conveniente.

In conclusione, La Pizzeria” INCONTRO “ è un vero gioiello per gli amanti della pizza. L’atmosfera accogliente, il personale cortese e soprattutto le incredibili pizze fanno di questo locale un must per chiunque cerchi un’esperienza culinaria autentica e memorabile. Non vedo l’ora di tornare e gustare ancora una volta le delizie che La Pizzeria “ INCONTRO “ ha da offrire.

SI POSSONO GUSTARE, INOLTRE, :

FRITTURE MISTE, HAMBURGER, HOT DOG, PATATINE ,CALZONI

PIZZERIA “INCONTRO ” POGGIO MOIANO (RI)

VIALE UMBERTI I 42, 20037

TEL : 0765 876739