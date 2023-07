VACANZE LUCHESI, LE PIÙ BELLE MELODIE DEL CINEMA E DELLA CANZONE NAPOLETANA SOTTO LE STELLE D’ESTATE

Torna in edizione speciale uno degli appuntamenti più amati dell’estate luchese. É in programma per la serata di oggi, sabato 22 luglio, alle 21.30, in piazza Umberto I, a Luco dei Marsi, il concerto dell’Orchestra da Camera dell’Istituzione Musicale Abruzzese, con la direzione del M° Francesco Fina e la partecipazione del tenore Benedetto Agostino, che porterà nel cuore del centro marsicano una straordinaria selezione delle musiche più amate del Cinema di tutti i tempi e delle canzoni napoletane, con le composizioni della canzone classica napoletana e oltre. L’evento, che vedrà nella formazione dell’Orchestra circa 25 elementi, è annoverato nel cartellone estivo a tema “Vacanze luchesi”, ricca rassegna proposta dall’Amministrazione comunale che include oltre cinquanta eventi culturali di diverso genere.

“Quello con l’Orchestra da Camera dell’Istituzione Musicale Abruzzese, e il brillante direttore Francesco Fina, è un appuntamento capace di donarci emozioni sempre nuove”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “La proposta dell’IMA ha dimostrato di saper avvincere una platea sempre più vasta, aiutando, nel tempo, un numero sempre crescente di persone ad affinare la sensibilità musicale e ad appassionarsi a generi diversi. Una crescita culturale preziosa, che passa attraverso la condivisione di serate come quella alle porte che siamo certi resterà, come sempre, tra i ricordi più belli della nostra estate insieme. Invito tutti a partecipare”.

L’Istituzione Musicale Abruzzese riunisce artisti che provengono da aree musicali diverse e collaborano per realizzare i più diversi progetti, soprattutto con l’intento di contribuire alla diffusione della cultura musicale e all’ascolto di vari generi musicali. All’interno dell’Istituzione Musicale Abruzzese è costituita l’Orchestra da camera IMA, cui la grande poliedricità dell’organico consente l’approccio per partiture di spessore strumentale diverso, affrontate con il medesimo rigore interpretativo, così da poter avvicinare e coinvolgere un più vasto pubblico anche tra quegli ascoltatori che meno conoscono certi generi musicali, una linea d’intenti da cui nasce anche il programma progettato con l’inclusione delle musiche dei film più famosi.