VACANZE LUCHESI, OGGI LA SERA DELLE FAVOLE PER TUTTI I BAMBINI

Le Vacanze luchesi si accendono di magia con l’evento più atteso da tutti i bambini. Torna questa sera, nell’isola pedonale del viale Duca degli Abruzzi, a Luco dei Marsi, la “Sera delle Favole”, un concentrato di allegria, sorprese e iniziative speciali per regalare ai più piccoli un tuffo nel mondo incantato delle fiabe e del gioco. La manifestazione è ormai una tradizione dell’estate luchese e propone, a ogni edizione, accanto alle attività più amate e rodate, novità e sorprese che non mancano di appassionare i più piccoli.

Il Viale in festa si trasformerà, dalle 20, nell’incantata e variopinta “Isola che non c’è”, che sarà animata dall’associazione “Magicabula” con la partecipazione straordinaria degli Animatori del centro estivo “Gli Orsetti della Selva”.

Nelle diverse postazioni, le maschere dei personaggi più amati dai bambini, divertenti performance, i gonfiabili, lo spazio trucca-bimbi, lo spazio baby-dance, il Mago, Balloon Art, lo zucchero filato, musica, dolcetti e tante sorprese. Nell’isola pedonale, mentre i più piccoli si divertono, spazio al relax per gli adulti, con gli stand ristoro che proporranno panini, porchetta e golosità varie, la musica e le proposte speciali degli esercenti luchesi.

“Abbiamo progettato le “Vacanze luchesi” come una rassegna poliedrica e adatta a tutte le età, e certamente quello odierno è uno degli appuntamenti più attesi e amati dai bambini”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “Un evento che si arricchisce a ogni edizione e che permetterà ai bambini di vivere una serata pensata “su misura” per loro, un concentrato dello spirito della bella stagione e della gioia delle piccole cose in grado di farli felici, ma che sarà anche una preziosa occasione per le mamme e i papà, e gli adulti in generale, di vivere una bella serata in allegria e serenità, con un’offerta che include tanti spazi musicali e di svago, e la possibilità di cenare nell’isola pedonale. Tutti sono invitati a partecipare”.