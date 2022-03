VALLE ROVETO IN LUTTO PER LA SCOPARSA DI BEATRICE DEL GATTO, AVEVA SOLI 26 ANNI

Lutto in tutta la Valle Roveto, dove oggi si piange per la scomparsa a soli 26 anni di Beatrice Del Gatto. La giovane viveva a Roma dove lavorava dopo essersi laureata in scienze infermieristiche.

Originaria di Castronovo, frazione di San Vincenzo Valle Roveto, tornava spesso in paese doce c’è la sua famiglia.

I funerali verranno celebrati domani, sabato 12 marzo, alle 11 nella chiesa di San Nicola di Castronovo.