VENERDÌ 30 GIUGNO ARRIVA A CELANO LA “FERRARI CAVALCADE”

Per un giorno la piazza di Celano si trasformerà in una sorta di autodromo in miniatura, bolidi rosso fiammante schierati alla partenza e il rombo caratteristico del motore Ferrari in sottofondo. Venerdì 30 giugno, infatti, farà tappa a Celano la “Ferrari Cavalcade”, l’evento di altissimo profilo sportivo che ogni anno raduna le “Rosse” più esclusive del pianeta e le porta sulle strade più suggestive d’Italia.

Sarà, quindi, una giornata speciale per la Città di Celano che potrà ospitare una manifestazione, alla quale parteciperanno circa 150 auto e prototipi delle Ferrari più esclusive e tra le più famose al Mondo, in quanto viene svolta in diversi paesi esteri come Marocco, Abu Dhabi, Francia, Inghilterra, Montecarlo e Emirati Arabi e altri.

Le “rosse di Maranello” dedicheranno il percorso panoramico e turistico all’Abruzzo, con la scelta dell’organizzazione di sfilare e sostare per diverse ore della mattina nella Città di Celano.

“Sarà un’occasione unica per la Città di Celano – dice Toni Di Renzo, consigliere comunale con delega al Turismo – che farà da cartolina turistica ai tanti collezionisti e possessori di Ferrari che quel giorno arriveranno a Celano. Un’occasione da non perdere per far scoprire ai partecipanti provenienti da tutto il mondo, le bellezze e gli scorci del territorio di Celano, concludendo la visita presso la cornice del maestoso Castello Piccolomini”.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, ai fini della migliore riuscita dell’evento, è prevista la chiusura completa e temporanea di Piazza IV Novembre e Largo Beato Tommaso da Celano, stabilendo un percorso alternativo alle auto provenienti da via Roma e da via Oreste Ranelletti, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e comunque fino al termine della manifestazione; è autorizzata la sosta ai circa 150 prototipi Ferrari sulla Piazza IV Novembre, Largo Beato Tommaso e nei parcheggi antistanti il Municipio di Celano e le attività commerciali.

Sempre per garantire un’ottimale svolgimento della manifestazione è stata inoltre prevista la chiusura con annesso divieto di sosta e sempre negli stessi orari, di Via Luigi Giuliani, Corso Umberto e Via Castello, comprensiva di Largo Cavalieri di Vittorio Veneto (piazzale antistante il Castello) per dar modo ai tanti partecipanti di percorrere a piedi il tragitto del circuito storico di Celano fino al Castello Piccolomini.

Sospeso, infine, il tradizionale mercato del venerdì in Piazza IV Novembre e Piazza Aia, che verrà recuperato in una data successiva data in accordo con le associazioni di categoria.