VERSO LE ELEZIONI DI CARSOLI, IMPERIALE: “SERVE PROGETTO DI GARANZIA ISTITUZIONALE”

Un progetto di garanzia istituzionale per la ripartenza, è quanto propone Daniele Imperiale in vista del futuro di Carsoli in una nota con la quale chiarisce in maniera netta e precisa il suo pensiero:

“Questa emergenza pone il futuro della città su un piano diverso – afferma Daniele Imperiale già assessore al bilancio – e serve l’attuazione di un forte progetto di garanzia istituzionale guidato con moderazione e sprint di innovazione nei metodi e nei fatti. Il vero protagonista è il popolo, il primus deve essere realmente inter pares. E stando alle gradite risultanze popolari e di gruppi ritengo sia giusto mettermi a disposizione anche per condurre in prima persona la città verso il futuro migliore per tutti.

Carsoli va governato da una nuova squadra coesa su spirito di servizio e non di potere, che sia la sintesi di un confronto aperto e non di imposizioni. Quindi dobbiamo comporre un nuovo puzzle che faccia realmente ripartire il territorio con umiltà, competenza, capacità, determinazione e relazioni esterne.

Questa chiarezza – conclude Imperiale – è uno sprone per creare insieme ad altre forze e gruppi che ne condividano i principi, un percorso realmente condiviso in cui valutare anche altre disponibilità eventualmente espresse.