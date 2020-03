VIDEO:” QUEL SUPERVIRUS CREATO NEL 2015 IN CINA DA UNA PROTEINA DEL CORONAVIRUS”

Un Super Virus polmonare creato da un gruppo di ricercatori cinesi che hanno innestato una proteina di Coronavirus presa da pipistrelli sul virus Sars ricavato da topi ed hanno dato vita un super virus che potrebbe colpire l’uomo. Non si tratta del covid-19 ma comunque questi esperimenti lasciano pensare che razza di esperimenti vengono condotti.

Certo rimane in laboratorio ma vale la pena creare un “super virus” ? Ricordiamo la moratoria degli Stati Uniti proprio per evitare il proliferare di modificazioni genetiche dei Virus, moratoria che comunque non ha fermato gli scienziati cinesi.

VIDEO DA TGR LEONARDO DEL 16/11/2015