VILLAVALLELONGA, LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE PROVINCIALE

Terminati i lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto provinciale di Via Marsicana, nel centro abitato di Villavallelonga. I lavori iniziati mercoledì 23 settembre e chiusi sabato 26, hanno interessato l’ingresso del paese, in particolare la prima metà della strada provinciale, dall’inizio di via Marsicana fino all’incrocio con via Cavour.

Soddisfatta l’Amministrazione Comunale che ha visto l’esaudirsi delle proprie richieste, grazie ai rapporti con l’Amministrazione provinciale in particolar modo con il Consigliere Gianluca Alfonsi, con cui ci sono stati contatti continui e che hanno appunto portato a soddisfare le richieste degli amministratori e a prendere già l’impegno di portare a termine i lavori completando il secondo tratto di strada, compreso tra Via marsicana e Piazza IV Novembre.