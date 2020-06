VITTORIO SGARBI LANCIA LA RACCOLTA FIRME PER USCIRE DALL’EUROPA

ITALEXT, SEGUIRE GLI INGLESI

In queste ore Vittorio Sgarbi, tramite i suoi social, sta sponsorizzando la raccolta firma per uscire dall’Europa. Tramite questa raccolta firme, il critico vuole mettere in atto quello che da tempo dichiara, uscire dalla moneta unica, uscire dalle grinfie della Germania e della sua dittatura Europea, essere liberi di usare i nostri prodotti, e non doverli buttare per consumare prodotti esteri. Negli ultimi mesi molti Italiani, sono scontenti della gestione europea nei confronti dell’Italia, nel suo modo dittatoriale per imporre le loro regole e la loro guida.