100 PANETTONI DONATI AL PERSONALE DEL PRONTO SOCCORSO DI AVEZZANO

100 panettoni per augurare buon natale e ringraziarli del lavoro che svolgono quotidianamente tra mille difficoltà. A compiere questo gesto la Farina RL, S.r.l. di Nunziatina D’ Andrea che ha voluto omaggiare il personale del pronto soccorso di Avezzano con panettoni e cioccolata, un grazie per il lavoro che il personale sanitario, donne e uomini, svolgono, stanno svolgendo nell’affrontare le emergenze che quotidianamente gli si presentano. Emergenze rese ancora più delicate in questo periodo di emergenza sanitaria che li vedono impegnati in prima linea.