“Ci sono due cose durevoli che possiamo sperare di lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali”

Il Radici Sound Festival, giunto alla seconda edizione a Civitella Roveto, si pone il grande e nobile obiettivo di rendere accessibile a tutti la cultura e la musica e di far scoprire le potenzialità del comune rovetano. In piazza Gran Sasso, a partire dalle ore 19:00, si aprirà la rassegna musicale. Si partirà con le interviste ai cantanti, per poi proseguire, dalle 21:00, con le esibizioni di:

-Nuova Giungla

-Dimat

-Rubbish Oasis Tribute Band

-Casual & Ice B

I gruppi sono emergenti nel panorama musicale, ma senza ombra di dubbio con grandi qualità artistiche e musicali.

L’Associazione Giovani ROVET-ART, oltre ad aver organizzato l’evento nei minimi particolari per garantire divertimento e sicurezza, provvederà anche a dispensare cibo e bibite per tutti.

Appuntamento con tanta buona musica e sano divertimento, allora, a Civitella Roveto sabato 27 luglio dalle ore 19:00 in piazza Gran Sasso.