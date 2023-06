18 BAND A FOSSACESIA, TORNA LA FESTA DELLA MUSICA

Sono 18 tra cantanti e gruppi che domani sera, con inizio alle ore 21 si esibiranno nell’area monumentale dell’abbazia di San Giovanni in Venere, a Fossacesia, in occasione dell’edizione 2023 della Festa della Musica. L’evento, promosso dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali si tiene nell’ambito della giornata dedicata alla Musica, che si festeggia in tutta Europa nel giorno del solstizio d’estate. Tutti i concerti sono gratuiti, dando valore al gesto musicale. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno.

“La Festa della Musica è soprattutto una manifestazione che è un appello alla partecipazione spontanea – afferma il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. E’ uno dei più importanti e significativi eventi musicali dell’anno, che lega le espressioni artistiche alle bellezze del nostro territorio. Anche la musica, può essere un ottimo strumento di promozione e Fossacesia ha tante particolarità e bellezze da mostrare”.

Tanti gli artisti che si susseguiranno sul palco “in quella che ormai è diventata una manifestazione consolidata in cui musicisti di vario genere metteranno in valore la molteplicità e la diversità delle pratiche musicali – dice l’assessore alla Cultura Maura Sgrignuoli -. Ogni genere di musica sarà presente, ogni artista potrà esprimersi e mostrare il proprio talento. Questo è lo spirito che anima l’evento e che noi accogliamo con entusiasmo qui a Fossacesia”.