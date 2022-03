21 marzo 2022 Giornata Mondiale Persone Down Contributo dellArma alliniziativa promossa con l’ A.I.P.D. sezione di l’Aquila

I Carabinieri del Comando Provinciale e dei Reparti della Biodiversità e del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti Laga di LAquila, hanno aperto le porte della caserma JAFOLLA, sede del Comando Provinciale, ai ragazzi che frequentano la delegazione aquilana dellAssociazione Italiana Persone down.

Liniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra i Comandi dellArma interessati, e soprattutto alla condivisione dintenti con lA.I.P.D. di LAquila, presieduta da Domenico Colapelle, quindi la generosità e la disponibilità delle famiglie associate.

La realizzazione dell’evento, che coincide con la Giornata Mondiale Persone Down, internazionalmente riconosciuta e sancita ufficialmente da una risoluzione dellONU, ha dato la possibilità ai ragazzi con sindrome di Down di confrontarsi con una realtà per lo più sconosciuta a molti di loro.

Nel corso dellincontro, protrattosi per tutta la mattinata, è stato rispettato il tema della giornata mondiale di questanno inclusion means.

Tutti i partecipanti, nessuno escluso, sono stati coinvolti in attività e esempi concreti di mera inclusione.

I Carabinieri Forestale, tra gli spazi verdi della caserma, hanno organizzato percorsi di educazione ambientale tratti dai previsti programmi dinsegnamento rivolti agli alunni degli istituti scolastici delle scuole primarie e secondarie.

Suggestiva anche la presenza di una pattuglia di carabinieri a cavallo del Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso, che ha offerto ai presenti lopportunità di interagire con splenditi e docili esemplari di cavallo italiano delle murge.

La prosecuzione della visita si è poi spostata verso alcuni dei locali interni del comprensorio militare e sulle strumentazioni e mezzi in uso ai carabinieri dellArma territoriale.

Linteresse ha raggiunto ciascuno dei visitatori speciali che si sono appropriati” della caserma per tutta la mattinata, passando poi le consegne ai carabinieri per attendere alle ordinarie attività.

Lincontro ha indubbiamente diffuso, e vuole diffondere il valore della consapevolezza e della conoscenza sulla sindrome per aiutare la cultura della diversità, del rispetto e dellinclusione sociale.

La neonata collaborazione prevede futuri incontri con i ragazzi del centro A.I.P.D. di LAquila che hanno anche aderito alla campagna “un albero per il futuro” promossa dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, per avvicinare i più giovani alle tematiche ambientali e contribuire ad arricchire lambiente con limpianto di migliaia di nuovi alberi che costituiranno un bosco diffuso e ridurranno il riscaldamento globale.

La delegazione aquilana dellAI.P.D., nella propria sede, ricavata in mezzo alla campagna della periferia della città, dispone di spazi a sufficienza per favorire la coltivazione e la cura delle piantine donate dal Reparto Carabinieri Biodiversità di LAquila.