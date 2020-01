44ENNE DEL CHIETINO CONSEGNA AL TRIBUNALE GLI SCREENSHOTS DELLE CONVERSAZIONI DELLA MOGLIE: ORA RISCHIA 3 ANNI DI CARCERE

Un 44enne del chietino rischia 3 anni di carcere per aver consegnato al tribunale competente gli screenshots di conversazioni della moglie avvenute su whatsapp per dimostrare i presunti tradimenti di lei nei suoi confronti. In realtà, l’uomo voleva far ricadere la colpa della separazione/divorzio sulla coniuge per sottrarsi all’obbligo dell’assegno di mantenimento. La donna non ha ovviamente gradito l’interferenza e ha raccontato ai militari l’accaduto: il risultato è che il marito è stato denunciato in stato di libertà per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.