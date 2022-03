8 MARZO A CELANO, LA PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO CRISTIAN E SALLY SARÀ L’OCCASIONE PER PARLARE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE

Si terrà martedì 8 marzo presso la sala consiliare del Comune di Celano un interessante convegno che tratterà il delicato argomento della violenza sulle donne. Spunto di riflessione sarà il cortometraggio Cristian e Sally girato la scorsa estate nella città di Celano che ha visto protagonisti l’attore marsicano Corrado Oddi,l’attrice Simona Buono e Domenico Di Bernardo nonché tutti i ragazzi del Centro Peter Pan e la Casa dei sogni di Celano.

La visione del cortometraggio candidato a diversi festival tra cui il David di Donatello è riservato all’istituto ragioneria di Celano, ai ragazzi del Centro Peter Pan e della Casa dei sogni. Prezioso l’intervento della dott.ssa Angela Raglione che illustrerà l’attività del nostro sportello d’ascolto del Centro antiviolenza.

Parteciperà alla manifestazione anche la FIDAPA BPW Italy, sezione di Avezzano che, attraverso la diffusione della “Nuova Carta dei Diritti della Bambina“, documento istituzionale dell’associazione, già condiviso in Italia da molte Amministrazioni, Università, Regioni e Fondazioni, con i suoi 9 articoli, intende promuovere la parità di genere, il rispetto della persona, la consapevolezza dei diritti, la valorizzazione delle differenze tra le bambine e i bambini, il superamento degli stereotipi che limitano la libertà di pensiero e di azione in età evolutiva, La Carta, attraverso il dialogo e la riflessione con i più giovani, con le famiglie, con le scuole, mira a diffondere una cultura diversa, positiva, accogliente e rispettosa delle differenze, aperta all’ascolto e al confronto.

Il Comune di Celano è stato il primo Comune della Marsica ad adottare ufficialmente, con delibera di Giunta, l’importante documento e le sue finalità. Grazie all’impegno profuso dall’Avv. Silvia Morelli, numerose altre Amministrazioni hanno sottoscritto e sono in procinto di adottare la Carta. Gli interventi delle socie Fidapa, Alessandra Ciampichini e Ilaria Cacciarelli mirano a testimoniare come oggi, per le donne, non esistano barriere professionali che possano precludere carriere una volta solo appannaggio degli uomini.

La Dott.ssa Benedetta Cerasani, Presidente dell’Ass. I Girasoli e socia della Fidapa, nel suo intervento, racconterà il percorso scolastico e i risultati dei laboratori promossi nelle scuole medie di Avezzano sull’importanza dell’autostima per le nuove generazioni.

L’evento sarà impreziosito dall’attore Corrado Oddi che in onore a tutte le donne lèggerà’ una bellissima poesia di Pasolini ricordando il suo centenario.

La consigliera Divina Cavasinni in simbolo di vicinanza alle popolazioni colpite dalla guerra promuoverà la vendita delle candela realizzate dai ragazzi del centro peter pan il cui ricavato sarà devoluto al conto corrente comunale dedicato all’emergenza Ucraina.