A CELANO LA “PRIMA” PODISTICA IN ABRUZZO DELL’ANNO SOLARE 2024: ECCO L’URBAN TRAIL DELLA BEFANA IL 7 GENNAIO

A Celano l’Urban Trail della Befana sta entrando nel vivo dei preparativi grazie al Gruppo Sportivo Celano a cui va il merito di continuare ad imprimere nel territorio un impulso non indifferente per quel che concerne la specialità del trail running (corsa in montagna).

In programma domenica 7 gennaio, la gara podistica fa da “prologo” al nuovo calendario del circuito Corri Marsica UISP per la stagione 2024 oltre ad aprire le manifestazioni del settore in tutto l’Abruzzo. L’Urban Trail della Befana ha una lunghezza di circa 9 chilometri e un dislivello positivo di circa 350 metri. Per partecipare in una gara di trail running è necessaria l’esperienza alla corsa in montagna, un ottimo allenamento e, maggiormente, il rispetto per l’ambiente circostante.

Dopo la partenza su via del Castello, segue un tratto di strada asfaltata all’interno del centro storico di Celano. Lasciata via L’Aquila fino all’altezza dei Casali, ci si immette sul sentiero che porta a Cascalacqua. Con l’allestimento di un punto ristoro solido-liquido intorno al quinto chilometro, per tornare all’arrivo si percorre tutto il sentiero storico che riporta gli atleti verso il centro di Celano.

Il ritrovo degli atleti è previsto presso Bar Castello alle 9:00, a seguire il briefing tecnico alle 9:30 che anticipa la partenza fissata alle 10:00.

L’iscrizione all’Urban Trail della Befana ha un costo di 5 euro tramite procedura on line attraverso il sito www.digitalrace.it e di 10 euro in loco la mattina prima della partenza.

Pagina Facebook del circuito Corri Marsica UISP https://www.facebook.com/corrimarsicauisp