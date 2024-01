A METÀ MARZO, PARTIRANNO AD AVEZZANO I CANTIERI PER IL RIFACIMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI DUE SOTTOPASSI DELLA CITTÀ, CIPOLLONE: “LAVORI IMPORTANTISSIMI”

Si è riunito ieri mattina, in Comune, il primo tavolo operativo sul monitoraggio dei lavori che, a partire dalla primavera del 2024, andranno a riguardare i due sottopassi di Avezzano di via Aquila e via Don Minzoni. L’operazione di riqualificazione e di messa in sicurezza è totalmente finanziata dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Attorno al tavolo di lavoro, si sono riuniti i tecnici del Comune, i responsabili della sicurezza, i progettisti, il direttore dei lavori e il dirigente del settore Lavori Pubblici, l’architetto Antonio Ferretti, che ha coordinato l’incontro. Ha partecipato, per l’amministrazione, l’assessore delegato al ramo, Emilio Cipollone. Proprio in questi giorni, infatti, si sta procedendo all’aggiudicazione delle due gare d’appalto, pubblicate nel mese di novembre scorso.

Per l’adeguamento sismico dei due sottopassi, il Comune di Avezzano, grazie a due progetti presentati, aveva ottenuto dal Ministero 1 milione e 250 mila euro per via Aquila e 1 milione e 95 mila euro per via Don Minzoni.

“Lavori importantissimi ed attesi da anni, che abbiamo sbloccato e per i quali siamo riusciti ad ottenere preziosi finanziamenti. Abbiamo messo in conto – specifica Cipollone – un tavolo di lavoro proprio per farli procedere con il minor disagio per cittadini, utenti e automobilisti. Si sta studiando, infatti, per il restyling e l’adeguamento antisismico dei due sottopassi, un piano univoco e comprensivo di tutto. I lavori, in parte anche complessi, – aggiunge Cipollone – partiranno, in contemporanea, verso la metà del mese di marzo e andranno ad interessare non solo l’area sottostante dei due sottopassaggi, ma anche le carreggiate che transitano nella parte superiore, ossia via dei Ferrovieri e via Collelongo. Dal tavolo, verrà stilata una tabella di marcia condivisa con il settore della Viabilità, con la Polizia Locale e con le ditte per limitare i disagi al traffico e concentrare le eventuali chiusure delle strade nel periodo estivo”. Entro la prossima settimana, il tavolo di lavoro sarà allargato ai responsabili delle ditte che eseguiranno i lavori.