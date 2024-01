PESCARA. TROVATA IN POSSESSO DI DROGA, SEGNALATA ALLA PREFETTURA UNA 34ENNE

Nel pomeriggio di ieri, un dispositivo composto da Squadra Volante e Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato ha battuto le zone periferiche della città. Transitando nel quartiere Rancitelli, una delle pattuglie ha notato una donna che alla vista della Polizia ha accelerato il passo come per eludere un controllo. Subito raggiunta, la donna di 34 anni è stata fermata e trovata in possesso di una dose di cocaina e hashish. La 34enne è stata quindi segnalata alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Intorno alle 17.30, in via Tavo, gli agenti hanno proceduto al controllo di un 38enne, che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta. L’uomo, sottoposto a perquisizione, è risultato in possesso di due coltelli, custoditi nelle tasche della giacca e pertanto denunciato per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso del servizio sono stati predisposti anche posti di controllo per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dalla città.