A PESCARA L’EVENTO DIGITAL TRANSFORMATION DELLE IMPRESE COOPERATIVE

La digitalizzazione: un’opportunità per creare un sistema produttivo all’avanguardia finalizzato a proiettare le aziende verso il futuro.



Si svolgerà giovedì 26 Ottobre l’evento dal titolo “DIGITAL TRANSFORMATION delle imprese cooperative”. A partire dalle ore 10.00, nella sede CCIAA CH-PE Sala E. Camplone in Via Conte Ruvo, 2 a Pescara verranno approfonditi i valori della cultura digitale per le imprese, gli ultimi trend tecnologici ed esplorate nuove soluzioni sostenibili e innovative per le cooperative.

Il digital day, organizzato dal Legacoop Abruzzo in collaborazione con Fondazione PICO e la CCIAA Pescara – Chieti , sarà un momento significativo di confronto per discutere delle opportunità e delle sfide che la trasformazione digitale offre alle cooperative in vista del futuro.

Durante l’incontro verranno presentati i risultati del Digital assessment realizzato attraverso la somministrazione di un questionario, finalizzato a fotografare lo stato di maturità digitale delle imprese aderenti e la loro capacità di implementare tecnologie abilitanti ed innovazioni organizzative che rendano più efficiente il modello di business. Tali informazioni costituiranno il punto di partenza per dare anche indicazioni alla Politica per i futuri bandi di finanziamento da pubblicare nell’ambito della nuova programmazione 2021-2027.

All’incontro parteciperanno Carlo Masci, Sindaco di Pescara, Lido Legnini, Vice Presidente della CCIAA PE-CH, Luca Mazzali, Presidente Legacoop Abruzzo, Stefano Tomasini, Direttore Generale presso il MEF, Piero Ingrosso, Presidente Fondazione PICO, Christian Corsi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione Università di Teramo, conclude i lavori Mario Quaglieri, Assessore Regione dell’Abruzzo al Bilancio e alle Aree Interne.