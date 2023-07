A VASTO L’ESEMPIO VIRTUOSO DI ‘MARSICA STRATEGICA’, IL SINDACO DI PANGRAZIO: “PRONTI A METTERE A DISPOSIZIONE DI ALTRI TERRITORI UN’IDEA VINCENTE PER FARE SISTEMA”

Da Avezzano l’idea – ora matura – di un progetto apripista, sotto molti punti di vista. La Cabina di Regia ‘Marsica Strategica’ è nata nel mese di novembre 2022. Il Comune di Avezzano coordina da mesi la novità, che mette a sistema fondi, progetti e aree strategiche.

Appuntamento istituzionale di livello oggi a Vasto, con il primo ‘Hub delle Competenze della Regione’: incontri, convegni e tavole rotonde sulle visioni future, le strategie territoriali e le strade del domani tracciate dalle amministrazioni virtuose dell’Abruzzo. Questa mattina, a partire dalle ore 9 e 30, presso il Palazzo d’Avalos, si è parlato, con protagonisti di spessore, soprattutto di politiche di coesione, ovvero di occasioni e progetti di sviluppo in grado di supportare la corsa delle aree più svantaggiate e delle comunità più fragili. Si sono succedute tavole rotonde di importanza strategica, perché abbinate ad argomenti-chiave come il potenziamento della macchina burocratica abruzzese. L’obiettivo è: spendere di più e meglio le risorse che arrivano. Accanto al padrone di casa, il sindaco di Vasto Francesco Menna, un ospite speciale che si è messo a confronto con le varie realtà abruzzesi, ossia il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. I saluti introduttivi sono stati affidati al presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha rappresentato tutte le esigenze e tutte le ambizioni dei territori abruzzesi.

“Ho preso parte al convegno incentrato sulle ‘Aree Urbane funzionali’, portando a conoscenza dei presenti l’esempio virtuoso, unico nel suo genere su panorama abruzzese, della Cabina di Regia Marsica Strategica”, ha afferma, a margine dell’evento di Vasto, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio. Il primo cittadino marsicano ha preso parte al dibattito assieme ai colleghi sindaci di Pescara, Teramo, Chieti, Lanciano, L’Aquila e Sulmona. Il focus è stato incentrato sulla prossima programmazione di risorse e sui futuri bandi: paragonate e messe a confronto tra di loro le strategie territoriali per accedere agli incentivi economici, studiate e progettate dai quattro capoluoghi di Provincia dalle quattro città-capoluogo dell’Abruzzo, tra cui Avezzano. “Marsica Strategica – ha detto Di Pangrazio – è un incubatore di energie e di progetti, in grado di intercettare fondi importanti grazie ad un certosino lavoro di sintesi”. Assieme al sindaco, sono stati presenti anche l’assessore Loreta Ruscio, delegata alle politiche industriali e alla Zes, e il presidente del Patto Territoriale, Rocco Di Micco. “Il quid in più – ha continuato il sindaco – di una Cabina di Regia come ‘Marsica Strategica’ è dato dalla presenza, al suo interno, di organismi chiave per le strategie turistiche ed economiche territoriali come il Gal Marsica, la DMC e il Patto: hanno messo a disposizione il loro know-how. Noi, quindi, ad Avezzano ci siamo mossi in anticipo, costituendo lo scorso anno, a novembre, il protocollo d’intesa “per il coordinamento di una strategia integrata della Marsica”. Siamo pronti a mettere a disposizione di altri territori e altre aree urbane l’idea e l’ossatura tecnica di ‘Marsica Strategica’ per l’intercettazione condivisa e sistematica di fondi regionali, statali ed europei”. Ha coordinato i lavori della tavola rotonda di questa mattina l’esperto di politiche territoriali Mario Caputo. “Nella città di Avezzano – ha concluso il sindaco – da tempo stiamo già facendo sistema per la Marsica, grazie anche alle potenzialità delle aree interne Valle del Giovenco-Roveto-Vallelonga e Piana del Cavaliere-Alto Liri. Sempre sul fronte aree urbane, invece, abbiamo già in cantiere il progetto per la realizzazione della prima pista ciclabile del Fucino, con l’aiuto e il supporto delle strutture locali. In ultimo, ricordo che si sono riaperte, finalmente e fortunatamente, le assunzioni nel settore pubblico in tutta Italia: per 10 anni, le amministrazioni hanno subito un congelamento nei turn-over, adesso vediamo la luce nelle macchine amministrative e burocratiche grazie a nuove risorse da inserire negli organici. Il Ministro, dal canto suo, ha ribadito la necessaria presenza del Governo accanto alle amministrazioni comunali, che vogliono sempre più certezze nei processi”.