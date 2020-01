A14 AL COLLASSO PER LE INTERRUZIONI, I SINDACI SI MOBILITANO

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del sindaco di Montesilvano, Ottavio DE MARTINIS, sui gravi disagi del traffico di Tir e auto.

La chiusura al traffico dei mezzi pesanti sull’A14 ha creato notevoli disagi anche sul tratto urbano di Montesilvano. Difficoltà per la viabilità, ma anche per la qualità dell’aria. Il sindaco Ottavio De Martinis è in contatto con la polizia stradale, la polizia locale e i carabinieri e chiede ai cittadini di avere pazienza, in attesa che la situazione possa tornare alla normalità.

“Nella giornata di oggi – ha dichiarato il sindaco De Martinis – si sono registrati su corso Umberto ingorghi e lunghe file di auto e camion. Il Tribunale del Riesame si dovrebbe pronunciarsi in questi giorni sul dissequestro del cavalcavia del Cerrano. Attendiamo la decisione del magistrato della Procura di Avellino per il dissequestro e la revoca, sul tratto interessato dell’autostrada, dell’interdizione del transito ai mezzi pesanti. Le forze dell’ordine con le quali sono in contatto costantemente hanno intensificato la vigilanza e i controlli sul territorio cittadino della SS 16. Per regolamentare il deflusso del traffico è stato necessario spegnere i semafori su tutto il territorio. Chiederemo una riunione urgente in prefettura per avere delucidazioni su come muoverci e per alleviare questo problema gravissimo”.

Leggi anche: https://ilfaro24.it/caos-a14-silvi-soffoca-a-causa-dei-mezzi-pesanti/