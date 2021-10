A24-A25, PEZZOPANE (PD): PRESENTATO EMENDAMENTO BLOCCA TARIFFE A DL INFRASTRUTTURE. GOVERNO APPROVI SUBITO IL PEF, OGGI AUDIZIONE STRADA PARCHI

“Ho chiesto ed ottenuto questa mattina in Commissione Ambiente l’audizione urgente di Strada dei Parchi. Sono intervenuta per stigmatizzare ogni riferimento ad aumenti paventati delle tariffe autostradali e per sollecitare l’avanzamento dei lavori nelle gallerie e sui viadotti, dove la circolazione è spesso limitata ad una corsia con rallentamenti che aumentano i tempi di percorrenza e i disagi. Erano presenti il Dott. Fabris e l’Ing. Mollo che hanno illustrato lo stato di avanzamento dei lavori e le difficoltà conseguenti alla mancata approvazione del PEF atteso dal 2013. Non posso accettare che ritardi e difficoltà del Ministero nell’approvazione del Pef ricadano sui cittadini e per questo a mia prima firma e con i colleghi del Pd ho presentato un emendamento per bloccare i paventati aumenti dei pedaggi. Sarebbe insopportabile dover accettare gli aumenti, ma insieme ho sollecitato Strada dei Parchi per gli interventi di messa in sicurezza che sono urgentissimi. Chiedo al governo di approvare il Pef elaborato dal Commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato a seguito di sentenza che attivava i poteri sostitutivi per inadempienza del Minustefo. È assurdo che le nostre autostrade continuino ad essere lentamente rattoppate, quando è in pendenza uno strumento potentissimo di 6 miliardi circa di cui la gran parte già disponibile che ci consentirebbe di mettere davvero in sicurezza e velocizzare le autostrade e le percorrenze.La situazione autostrade in Abruzzo è drammatica e i ripetuti terremoti, con il rischio conseguente allo stato di area ad alto rischio sismico, hanno reso fragili – come più volte riportato nelle relazioni tecniche – questi territori. Non è possibile tutto questo, questa per me è una missione, meno costi per i cittadini e più sicurezza con tempi ridotti. Il Pef va approvato subito, sono 8 anni che si attende uno strumento per la necessaria modernizzazione del sistema A24 ed A25; così non è possibile. La buona notizia resa in commissione dall’ing. Mello della riapertura completa della galleria di Roviano è un parziale risultato anche delle nostre pressioni, ma le autostrade sono troppo costose e ad oggi con troppi disagi di percorrenza. Il nostro emendamento punta subito a bloccare le tariffe, ma il nostro obiettivo è messa in sicurezza e modernizzazione con il Pef. Il governo faccia la sua parte dando parere subito all’emendamento ed approvando il Piano economico e finanziario (PEF)”. Lo dichiara Stefania Pezzopane, dell’ufficio di presidenza del gruppo Pd alla Camera e capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio.