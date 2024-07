Pubblicato dal Comune di Avezzano l’avviso per l’albo dell’assistenza post-scolastica ad alunni non vedenti e/o non udenti

Nuova iniziativa del Comune di Avezzano in favore dei giovani portatori di disabilità, sensoriali, in questo caso ai ragazzi in età scolare non vedenti e/o non udenti.

L’Amministrazione, infatti, ha varato e pubblicato un avviso pubblico non competitivo finalizzato alla formazione di un albo comunale di fornitori accreditati per l’offerta, mediante voucher sociali, di interventi socio-assistenziali educativi domiciliari in favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale visiva e/o sensoriale uditiva.

Il programma, ovviamente, è rivolto al prossimo anno scolastico 2024/2025.

L’avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Avezzano e sul sito dello stesso Comune e comunque può essere reperito e consultato, in tutte le sue parti, mediante il seguente link: