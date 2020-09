Oggi in Abruzzo 47 nuovi positivi (7 Aq, 11 Ch, 20 Pe, 4 Te, 5 in fase di verifica), 55 ricoverati (di cui 5 in terapia intensiva), 807 in isolamento domiciliare, 3040 dimessi/guariti, 862 attualmente positivi, 196437 test complessivi. I positivi di oggi hanno età compresa tra 1 e 89 anni. Oggi si registra anche un decesso (una 90enne di Montesilvano).