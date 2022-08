ABRUZZO. GABRIELE DE ANGELIS NUOVO PRESIDENTE TUA

L’ex Sindaco di Avezzano e Coordinatore Provinciale di Forza Italia, Gabriele De Angelis, è stato nominato nuovo presidente TUA Spa, al posto di Gianfranco Giuliante.

“Con la nomina dì Gabriele De Angelis a presidente della Tua Abruzzo, la Regione si arricchisce di una figura dotata di una visione lungimirante e di una vivacità intellettiva; il continuo mettersi alla prova e la sua tenacia daranno i giusti stimoli per affrontare questo nuovo incarico. Ringraziamo il presidente Marsilio per aver supportato la nomina di Gabriele De Angelis.Entra nel consiglio di amministrazione Pasquale Di Nardo, già presidente della Sangritana”.

Così in una nota Simone Angelosante, capogruppo di Valore Abruzzo federato con il gruppo consiliare di Forza Italia, Antonio Di Gianvittorio e Manuele Marcovecchio. Scrive in una nota Angelosante ( V.A. )