ABRUZZO IN AZIONE IN COSTANTE ESPANSIONE: ANNUNCIATE NUOVE ADESIONI E NUOVI COMITATI

Nuovi Comitati ed attivazione di importanti tavoli di lavoro per una più complessa operazione di ramificazione sul territorio promossa dal Comitato Promotore di Abruzzo in Azione. Il coordinatore regionale Giulio Cesare Sottanelli impegnato senza sosta nel confronto e nella conoscenza di nuove figure che a livello regionale hanno manifestato e continuano a manifestare interesse per la proposta politica che a livello nazionale sta portando avanti Carlo Calenda. In un quadro politico sempre più confuso, la chiarezza con la quale Azione insiste su punti cardine del proprio progetto, come quelli delle regole trasparenti, meritocrazia, competenza e serietà, trovano sempre maggior consenso anche in uno scenario politico più circoscritto come quello abruzzese.

“Lavoro, imprese, terza età, qualità della vita, infrastrutture e non per ultima la sanità – dichiara Sottanelli – rappresentano temi prioritari sui quali abbiamo già attivato dei tavoli di confronto, oltre ad altri, non meno importanti, ed in via di definizione.”

Intanto la famiglia di Abruzzo in Azione si allarga. Dopo l’annuncio di Enrico Bruno, Fabrizio Toppeta e Luca Torriuolo, rispettivamente coordinatori dei comuni di Francavilla al Mare, Penne e San Giovanni Teatino, annunciati in queste ore altri comitati come quelli di Silvi, sotto la guida di Vincenzo Pelliccione e Montorio al Vomano con il nuovo coordinatore, l’ex sindaco Gianni Di Centa. A Bellante la coordinatrice è Daniela D’Alessandro. Costituito un comitato anche a Sulmona dove il coordinatore politico sarà l’avvocato Luciano Angelone; Coordinatore organizzativo Walter Picchiarelli, mentre Goffredo Giannandrea si occuperà della Comunicazione.

15 in totale i Comitati di Abruzzo in Azione già al lavoro, mentre altri saranno annunciati nei prossimi giorni. Contestualmente prosegue la campagna di tesseramento 2021 e quella delle donazioni. Tutti i particolari e le coordinate, per aderire o dare un proprio contributo, sul profilo Facebook di Abruzzo in Azione.