ABRUZZO, SONO 77 I CONTAGIATI POSITIVI AL COVID-19 NELLA GIORNATA ODIERNA: 39 SOLAMENTE NELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

In Abruzzo, nella giornata odierna, si sono registrati 77 nuovi positivi al coronavirus , di cui 39 nella provincia dell’Aquila. Questi i dati diffusi dalle autorità sanitarie competenti nel dettaglio: 39 all’Aquila, 16 Chieti, 7 Pescara, 13 Teramo, 2 con residenze in accertamento). Sono invece 124 i ricoverati (dei quali 8 in terapia intensiva, +1 rispetto all’ultimo rilevamento, 1.293 in isolamento domiciliare, 3.153 i dimessi/guariti. Complessivamente ci sono 1.417 positivi, dopo 223mila 420 test diagnostici. I positivi di oggi hanno età compresa tra 4 e 86 anni.