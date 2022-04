ADOLESCENTE 17ENNE PERDE LA VITA IN OSPEDALE: AVEVA FEBBRE E MAL DI GOLA ED ERA STATA RICOVERATA DA TRENTASEI ORE

Un episodio terribile quello avvenuto in questa famiglia. Una ragazza di 17 anni, Maria Elia, è morta nel pomeriggio della scorsa domenica dopo aver accusato mal di gola e febbre. La giovane è finita nel reparto di Rianimazione dopo essere stata ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia.Residente a Balanzano in provincia di Perugia , la ragazza è stata 36 ore in ospedale prima di morire. Per lei dirà tutto l’autopsia eseguita oggi dopo al denuncia della famiglia e l’apertura dell’indagine da parte della Procura.1 marzo. Al momento, secondo quanto riporta il Messaggero, è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.