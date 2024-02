AFFIDATI I LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI MONUMENTO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA ROTATORIA DI VIA XX SETTEMBRE NELLA ZONA CENTO COMMERCIALE CONAD E LICEO ARTISTICO “BELLISARIO”

Tornerà presto alla normalità la rotatoria su Via XX Settembre nella zona adiacente il Centro commerciale Conad e il Liceo artistico “Bellisario”.

Come si ricorderà, infatti, nella notte del 21 ottobre 2023, un automobilista andò ad impattare violentemente contro la rotatoria, dopo aver perso il controllo della sua automobile, causando grossi danni sia al monumento che vi sorge al centro, sia ad un lampione della pubblica illuminazione.

Ora, dopo aver espletato tutte le pratiche con l’assicurazione, e reperiti i fondi, l’Amministrazione ha deciso di procedere alla riparazione del monumento, realizzato all’epoca proprio da docenti e ragazzi del Liceo “Bellisario”, e al riposizionamento di un nuovo lampione della pubblica illuminazione.

I lavori sono stati già affidati, dall’Ufficio tecnico diretto dall’architetto Antonio Ferretti, a due ditte, una per i lavori necessari al ripristino del monumento, e un’altra, che ha già in atto un contratto con il Comune di Avezzano per la manutenzione dell’illuminazione pubblica cittadina, per la sostituzione del lampione rimasto danneggiato nell’incidente in questione.

I lavori inizieranno a giorni e saranno portati a termine in tempi brevissimi, al fine di ripristinare il decoro della zona e la sicurezza della viabilità in quel trafficatissimo punto della città.