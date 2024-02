AGGIUDICATI I LAVORI PER L’ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DEL SOTTOPASSO DI VIA DON MINZONI. PROGETTO DA 700MILA EURO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Affidati i lavori di adeguamento sismico del sottopasso che collega il centro e la zona nord di Avezzano sull’asse Via Pagani-Via Don Minzoni.

Si tratta di uno dei lavori attesi e programmati dall’Amministrazione Di Pangrazio, e volto ad ottenere due risultati: il primo è quello di avere in città tutte strutture pubbliche caratterizzate dal requisito del massimo grado di sicurezza sismica, e il secondo quello di riqualificare un pezzo importante e nodale della viabilità urbana che da tempo necessitava di adeguato intervento.

Dopo le procedure di progettazione, quindi, gli uffici comunali competenti hanno eseguito la fase dell’appalto che, nei prossimi giorni, si completerà, una volta sistemata tutta la parte burocratica, con la firma e del contratto con la società che ha vinto la gara e la seguente consegna dei lavori.

I lavori nel sottopasso di Via Don Minzoni, infatti, comporteranno necessarie temporanee modifiche alla viabilità dell’intera zona, una delle più ampie, popolose e trafficate dell’intera città. Non a caso il settore lavori pubblici sta mettendo in moto un vero e proprio piano di attività per contenere i disagi di un’opera fondamentale e attesa da anni e proprio il primo cittadino, ha nominato un gruppo di lavoro per predisporre la viabilità alternativa.

Modifiche che, quindi, dovranno essere spiegate, illustrate e segnalate per tempo e con la massima chiarezza possibile, per ridurre al minimo le difficoltà per automobilisti e popolazione in generale.