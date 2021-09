ALTRO IMPORTANTE RICONOSCIMENTO AL LICEO CROCE DI AVEZZANO

Gli studenti dell’indirizzo Liceo Linguistico, oltre a poter conseguire il doppio diploma ESABAC che permette l’accesso alle Università francofone, il doppio diploma americano Mater Academy e da quest’anno anche Brooke Hill Academy che permette l’accesso alle università americane, dall’anno prossimo potranno intraprendere un ulteriore percorso formativo.

Infatti, nei giorni 23 e 24 settembre 2021, presso il Goethe Institut di Roma, è stato firmato un accordo di collaborazione internazionale tra il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Benedetto Croce” di Avezzano, prof. Attilio D’Onofrio e la referente in Italia dell’Ufficio Centrale Tedesco per le scuole all’estero (ZFA), sig.ra Gabriele Volgnandt.

Con questo nuovo accordo il Liceo “Croce”, primo Liceo in Abruzzo, entra a far parte della rete PASCH- SCHULEN: PARTNER DER ZUKUNFT, che conta circa 1800 scuole in tutto il mondo e 27 in Italia ed offre ai propri studenti l’opportunità di conseguire il Diploma di Lingua Tedesca, riconosciuto per l’accesso alle Università e agli studi superiori in Germania e in Austria.

L’obiettivo del progetto PASCH è quello di promuovere i rapporti tra la scuola e la Germania e aiutare gli studenti a scambiare esperienze e a collaborare per migliorare l’apprendimento della lingua tedesca.

E’ prevista quindi la partecipazione a concorsi per studenti, corsi di formazione, borse di studio nonché possibilità di scambi scolastici.