ALUNNI DEL LICEO BENEDETTO CROCE DI AVEZZANO OSPITI DELLA BANCA D’ITALIA

E’ iniziato oggi, presso la filiale de L’Aquila della Banca d’Italia, il PCTO (percorso per le competenze trasversali e l’orientamento) per 8 alunne del Liceo Benedetto Croce di Avezzano, indirizzo LES, Liceo economico sociale.

Il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione e del merito e la Banca d’Italia prevede il potenziamento dell’educazione finanziaria e la promozione della cittadinanza sociale al fine di rafforzare le competenze dei giovani, il loro orientamento formativo e la loro futura occupabilità.

Il liceo Benedetto Croce è stato accreditato per poter svolgere uno dei percorsi proposti per il PCTO dal titolo “Le infrastrutture del sistema dei pagamenti”.

Il progetto prevede una settimana di attività in presenza presso gli uffici della filiale della Banca d’Italia de L’Aquila. Gli alunni, dopo aver visitato i locali della Banca e le sue divisioni, nel corso della settimana avranno la possibilità di fare esperienza diretta di quanto avviene all’interno di una filiale della Banca centrale della Repubblica italiana. Un’esperienza unica ed entusiasmante! Si ringrazia il dirigente scolastico Attilio D’Onofrio, sempre pronto a favorire iniziative volte a motivare gli studenti, la referente PCTO d’istituto, prof.ssa Cipolla, che cura con attenzione e impegno continuo i progetti PCTO proposti agli alunni, le prof.sse Clementi e Ciccarelli, docenti di diritto ed economia, per aver sostenuto e seguito i ragazzi nell’intraprendere questo straordinario percorso.