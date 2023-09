ANNULLATA LA CORSA CICLISTICA PROFESSIONALE ADRIATICA IONICA RACE, IL SINDACO LOBENE: DALLA PREFETTURA HANNO FATTO SAPERE CHE MANCANO ALCUNE AUTORIZZAZIONI

“Comunico, con dispiacere, che nella tarda mattinata di oggi 21 settembre 2023, abbiamo ricevuto una comunicazione dalla Prefettura dell’Aquila, relativa all’ annullamento della corsa ciclistica professionale Adriatica Ionica Race, che prevedeva una tappa a Trasacco, nella giornata di domani 22 settembre”, ha scritto il Sindaco Lobene su un post. “La motivazione sarebbe dovuta alla mancanza di alcune autorizzazioni, da parte dell’Associazione organizzatrice dell’evento. Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per l’organizzazione di questo evento nel nostro territorio e ci scusiamo comunque per i disagi arrecati, anche se non dipendenti dalla nostra volontà, pertanto sto revocando l’ordinanza della chiusura delle scuole e quella del mercato, che resteranno regolarmente aperte e comunicheremo alla TUA che potranno regolarmente svolgere il servizio”.