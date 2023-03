ANZIANA 82ENNE SEPPELLISCE VIVO IL CANE DELLA VICINA IN GIARDINO | ABBAIAVA TROPPO

Nel comune brasiliano di Planura, un’anziana donna, infastidita dall’abbaiare del cane della vicina di casa durante la notte, ha pensato di risolvere il suo problema in questo modo : ha imbracciato una pala e scavato una buca in giardino e ci ha sepolto la cagnolina di nome Nina. La vicina 33enne si è precipitata in giardino, dove ha trovato il cumulo di terreno smosso di recente e la pala ancora in bella mostra. Da subito, si è messa a scavare, temendo per la sorte del povero animale. Con sua grande sorpresa, la cagnolina , che aveva trascorso sotto terra un paio d’ore ,non solo era ancora viva, ma aveva anche tutta l’energia necessaria a scappare fuori da quel buco appena le è stato possibile.