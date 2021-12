ANZIANA 91ENNE CADE NEL GIARDINO DI CASA E RESTA IMMOBILE AL FREDDO PER ORE: TRATTA IN SALVO DAI CARABINIERI

Tragedia evitata dalla Benemerita in Puglia a Martina Franca, dove una donna anziana cade e rimane al freddo per ore nel giardino di casa: la 91enne pugliese è stata salvata dai Carabinieri dopo un incidente domestico che, vista l’età e le circostanze, poteva costarle la vita. La donna non rispondeva alle telefonate del figlio e la badante che l’accudisce era andata via dopo il turno, perciò il congiunto aveva capito che qualcosa non andava.A quel punto, dopo l’allerta ai Carabinieri, i militari hanno effettuato alcune telefonate di prova ed alla fine hanno deciso di agire. Ed hanno fatto bene: la 91enne era riversa al suolo nel giardino sul retro dove era rimasta bloccata immobile per ore al freddo, impossibilitata a muoversi dopo una improvvisa caduta.