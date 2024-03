“APPUNTAMENTO AL MUSEO”PER IL LICEO BENEDETTO CROCE DI AVEZZANO

Lo scorso 15 marzo, 25 alunni del triennio del Liceo linguistico del Liceo statale Benedetto Croce di Avezzano, hanno partecipato al progetto ”Appuntamento al museo” in collaborazione con il Centro Linguistico dell’Università dell’Aquila e del museo MAXXI de L’Aquila, valido come attività di PCTO ( percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento).

Gli studenti sono stati accompagnati da esperti linguistici e professionisti dell’arte in una visita guidata di alcune opere selezionate della Mostra temporanea “Diario notturno”. “Di sogni, incubi e bestiari immaginari” è la mostra collettiva curata da Bartolomeo Pietromarchi con Chiara Bertini e Fanny Borel che presenta le opere di tredici artisti internazionali nati nell’ultimo trentennio del secolo scorso.

Diario Notturno, che omaggia nel titolo uno dei capolavori letterari di Ennio Flaiano, invita ad abitare i sogni e ad esplorare gli incubi del presente. In una contemporaneità caratterizzata da trasformazioni costanti, gli artisti coinvolti propongono un comune approccio immaginifico, ironico o perturbante, che, mutuando un termine riferito all’intelligenza artificiale, potrebbe essere definito “generativo”.

Gli alunni del noto liceo, sapientemente preparati anche dai docenti di storia dell’arte e di lingue, hanno analizzato e illustrato le opere esposte nelle quattro lingue studiate, inglese, francese, spagnolo, tedesco, con l’aiuto delle carte di Maria Lai, che sono servite da catalizzatore per le impressioni e le emozioni dei partecipanti.

Si ringrazia il Museo Maxxi de L’Aquila per l’accoglienza, il Centro linguistico di Ateneo, in particolare la prof.ssa Magdalena Gomez e la prof.ssa Ornella Calvarese per aver proposto l’attività, il dirigente scolastico Attilio D’Onofrio sempre pronto a favorire iniziative volte a motivare gli studenti, i docenti del Liceo “Croce” che hanno accolto l’iniziativa: prof.ssa Cipolla(referente PCTO d’istituto e insegnante di spagnolo), prof.sse Giffi e Turcossi (insegnanti lingua inglese), prof.ssa Castellani (insegnante lingua francese), prof.ssa Cicconi (insegnante lingua tedesca), prof. ssa Doganieri e prof. Sassanello (insegnanti di storia dell’arte), gli alunni delle classi 3 E, 4 LEsaBac e 4 G per aver partecipato con entusiasmo e con competenza al progetto.