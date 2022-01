ASD PUCETTA. PRIMA SQUADRA MASCHILE. ALBERTO MATTEI TORNA IN GIALLOBLÙ

L’ASD Pucetta Calcio comunica di aver acquisito in prestito dalla SPD Amiternina il diritto alle prestazioni sportive di Alberto Mattei. Per Mattei, centrocampista classe ’99, si tratta di un ritorno in gialloblù dopo l’esperienza di due anni e mezzo iniziata nel dicembre 2017 e conclusasi nel 2020.

“Sono contentissimo di tornare a vestire la casacca del Pucetta” dice con entusiasmo Alberto Mattei che prosegue: “Non rientravo più nei programmi dell’Amiternina e allora ho deciso di tornare qui dove mi sono sempre sentito a casa e ben voluto.” Sulla situazione di classifica del Pucetta, Mattei dice: “È obiettivamente strano che la squadra, composta da un organico importante, abbia questa classifica. Vista la mia esperienza qui negli anni precedenti, conosco gran parte del gruppo e posso dire che secondo me la ragione è innanzi tutto mentale. Potrebbe bastare un episodio a nostro favore per invertire la rotta.”

Infine Mattei esprime la sua gioia per questo rientro al Pucetta Calcio: “Voglio ringraziare il direttore generale Ugo Petitta ed il mister Corrado Giannini. Con loro sono rimasto molto legato, so come lavorano e scegliere di tornare qui per me è stato facilissimo. Non ci ho pensato due volte. Ora non vedo l’ora di dare il mio contributo. Questo periodo di stop forzato mi servirà per integrarmi al meglio.”

Ironia della sorte alla ripresa del campionato il Pucetta si ritroverà proprio l’Amiternina: “Sì, incontrerò la mia ex squadra. Sono molto legato a coloro che erano i miei compagni fino a poco tempo fa, ma ora la mia testa è concentrata solo al Pucetta, per cui darò il massimo con la speranza di regalare i primi tre punti utili alla nostra salvezza.”