AUTOBUS DI LINEA DELLA TUA INVASO DAL FUMO, SOSTA FORZATA SULLA TIBURTINA, I PENDOLARI HANNO DOVUTO ATTENDERE UN MEZZO SOSTITUTIVO

L’autobus della linea TUA delle 14.15 che da Avezzano va a Lecce nei Marsi ha interrotto la sua corsa nei pressi di Paterno sulla Tiburtina Valeria, in quanto il mezzo si è riempito di fumo rendendo l’aria irrespirabile.

I passeggeri hanno subito avvertito forti fastidi alla gola per l’enorme quantità di fumo che ha invaso l’abitacolo del mezzo.

L’autista si è subito fermato facendo scendere immediatamente i passeggeri, circa 30 persone tutti pendolari che stavano tornando a casa.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone se non il ritardo accumulato per il rientro a casa, infatti hanno dovuto attendere l’arrivo di un mezzo sostitutivo partito da Avezzano.