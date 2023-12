Autostrade A24/A25, Fina: “Liris e Fratelli d’Italia dicono il contrario rispetto a maggio 2022”

“Sulla vicenda A24\A25 il senatore Liris e Fratelli d’Italia dicono oggi esattamente il contrario di quello che lui, Lollobrigida e il loro partito dicevano il 5 maggio 2022. Allora erano per la gratuità dei pedaggi per i residenti, ora smettono di ascoltare i Sindaci e non diminuiscono nemmeno di un euro i pedaggi”: lo scrive su Facebook il senatore Michele Fina, tesoriere nazionale del Partito Democratico. Il suo intervento in Aula è disponibile qui:

https://www.facebook.com/michelefina78/videos/1657670234756372/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C