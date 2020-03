Avezzanese bloccato in Spagna. La senatrice Di Girolamo (M5S) si interessa del caso

La Senatrice Gabriella Di Girolamo e il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

Spagna. L’emergenza coronavirus è entrata di prepotenza nelle nostre vite e ha stravolto i programmi di milioni di persone. Molti italiani hanno attraversato la penisola per tornare a casa, altri sono rimasti bloccati senza poter rientrare nei loro comuni di origine. Poi ci sono quelli che si trovano all’estero e per un motivo o un altro, non riescono a tornare. Oggi è successo ad uno studente avezzanese, Alessandro Piccirilli.

Il giovane studente è rimasto bloccato in Spagna, insieme ad altri ragazzi, a causa di un diniego a salire sulla nave da parte degli operatori marittimi. Le motivazioni addotte, dal personale addetto all’imbarco, ruotavano intorno al fatto che due di loro avessero la febbre. Motivo del tutto infondato in quanto, subito dopo, gli operatori sanitari di un ambulanza giunta sul posto, smentivano categoricamente che i due avessero una temperatura sopra la norma. Essendo quella l’ultima nave per fare rientro in Italia, il gruppo di studenti non aveva alternative immediate per tornare in patria. Hanno girato un video e l’hanno postato su facebook, chiedendo di farlo diventare virale con la speranza che la loro richiesta di aiuto arrivasse a chi di dovere.

La redazione del Faro24 si è messa subito in contatto con Alessandro Piccirilli e, durante tutto il pomeriggio e la sera di venerdì, si è tenuta aggiornata sugli sviluppi. Parallelamente, anche la senatrice del Movimento 5 Stelle, Gabriella Di Girolamo, si era attivata consultandosi con il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. In tarda serata la redazione del Faro24 è stata contattata dalla Di Girolamo, che chiedeva di poter far arrivare allo studente notizie riguardanti le modalità di rientro dalla Spagna. Subito, la redazione si è messa in contatto con lo studente marsicano, girandogli le preziose informazioni giunte direttamente dalla Farnesina attraverso la persona della senatrice Gabriella Di Girolamo. Domenica mattina, se tutto andrà secondo i piani, Alessandro Piccirilli potrà imbarcarsi su un volo speciale dell’Alitalia riservato agli italiani che si trovano in Spagna.

La redazione del Faro24 augura al giovane avezzanese e ai suoi compagni di studio, di tornare presto tra gli affetti delle loro famiglie e ringrazia la senatrice Gabriella Di Girolamo per la dedizione e la professionalità con cui si è interessata alla vicenda.

