Coronavirus. Preoccupazione per un giovane studente di Avezzano bloccato a Barcellona

Alessandro Piccirilli, giovane studente avezzanese è rimasto bloccato a Barcellona insieme ad altri studenti italiani. Avrebbero dovuto imbarcarsi ieri sera su una nave per fare ritorno in Italia, ma al momento di salire sull’imbarcazione sono stati bloccati in quanto a due di loro è stata rilevata una temperatura superiore ai 37°C. Sono stati lasciati senza assistenza e senza un posto dove passare la notte. Al momento non ci sarebbero più navi per fare ritorno. I ragazzi riferiscono di aver ricevuto un pessimo trattamento dalle autorità spagnole. Hanno denunciato il tutto in un video pubblicato su facebook.

segue aggiornamento