AVEZZANO. AL VITRUVIO ATLETI NELL’OLIMPO DELLA KICK BOXING

Dopo la vittoria della rappresentativa maschile nelle finali nazionali di calcio a 5 di Palermo in cui la squadra del Liceo “Vitruvio” si è laureata campione d’Italia, conquistando per l’Abruzzo il titolo nazionale, al Liceo Scientifico di Avezzano giungono ancora belle notizie che riguardano lo sport. Infatti, Samuele Marzella, della classe 5^F, già campione dl mondo 2022 della Kick Boxing, ha conquistato da poco il titolo di Campione Europeo 2023 affermandosi come n.1 nel ranking mondiale. Inoltre, insieme a Michelangelo Odorisio, della classe 5^F, e a Camilla Marzella, della classe 3^O, anche loro atleti nazionali, ha conquistato 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi nella coppa Europa WAKO di Kick Boxing nella Flanders Cup di Beveren, Belgio.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, insieme a tutta la comunità scolastica, partecipa con gioia ai successi dei giovanissimi atleti che, con dedizione, impegno e abnegazione, portano ai massimi livelli, difendendoli e onorandoli, i valori dello sport, senza trascurare lo studio che viene supportato anche grazie al piano didattico dello studente atleta.

Ai tre atleti del team del M° Marzella, Samuele, Michelangelo e Camilla, auguriamo un futuro radioso nello sport che tanto amano con la speranza che loro e tutti gli allievi del “Vitruvio” conquistino sempre i titoli iridati anche nella vita.

E ancora una volta… ad maiora semper, Vitruviani!